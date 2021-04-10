США готовы отменить санкции против Ирана, идущие вразрез с ядерной сделкой

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. США готовы отменить санкции против Ирана, идущие вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но это не означает отказа от всех рестрикций. Об этом заявил в пятницу представитель Госдепартамента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном переговорам в Вене по иранской ядерной сделке.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Не вдаваясь в подробности, я бы сказал, что наша позиция состоит в том, что все санкции, которые идут вразрез с СВПД и преимуществами, которые Иран ожидает от СВПД, мы готовы отменить. Но это не означает, что [США отменят] их все, потому что есть некоторые, которые являются обоснованными", - сказал дипломат.

Отмена санкций

Переговоры по иранской ядерной программе зайдут в тупик, если Тегеран ожидает отмены всех санкций США, введенных в 2017 году, заявил представитель Госдепа.

"Если Иран будет держаться за позицию о том, что все санкции, введенные в 2017 году, должны быть сняты, иначе не будет никакого соглашения, тогда мы движемся в тупик", - сказал он.

Кампания давления провалилась

Нынешняя американская администрация во главе с президентом Джо Байденом считает, что кампания оказания максимального давления на Иран, проводившаяся предыдущим главой администрации США Дональдом Трампом, потерпела провал, сообщил представитель Госдепа.

"Мы начинаем с того принципа, что кампания [оказания] максимального давления [на Иран], выход [Вашингтона] из СВПД и введенные [после этого] санкции [США] попросту не преуспели в том, чтобы Америка и американский народ оказались в большей безопасности", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства. Как он признал, американская "кампания максимального давления [на Иран] провалилась <...>".

Действия Трампа

Процесс отмены односторонних американских санкций против Ирана сильно осложнен действиями, которые предприняла администрация 45-го президента Дональда Трампа, заявил представитель Госдепа.

Говоря об отмене санкций против Ирана, идущих вразрез с ядерной сделкой, он отметил: "Это не такой простой процесс, как может показаться, именно потому, что администрация Трампа старалась изо всех сил, чтобы затруднить возвращение администрации его преемника в СВПД".

При этом, отвечая на вопрос о том, передавал ли Вашингтон Тегерану список тех санкций, которые готов он отменить, дипломат отметил: "Нет. Мы не передавали список. Мы обменялись идеями о принципах, которыми следует руководствоваться при отмене любых санкций с американской стороны". "Иран тоже не передавал список", - указал он.

Переговоры в Вене

Участники переговоров по ядерной сделке с Ираном вновь соберутся в Вене примерно в середине следующей недели.

"Стороны вновь соберутся на следующей неделе в Вене, примерно в середине недели", - сказал представитель Госдепа.

"Мы ожидаем, что делегация США вернется, и она продолжит этот процесс прояснения того, какие шаги обе стороны должны предпринять, чтобы вернуться к соблюдению [условий Совместного всеобъемлющего плана действий]", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства. "И мы надеемся, что мы увидим от Ирана больше знаков, касающихся того, что они готовы делать, и больше знаков того, что они займут конструктивную позицию", - добавил он.

Участники переговоров в Вене будут обсуждать последовательность шагов, которые должны предпринять Вашингтон и Тегеран для возврата к соблюдению условий СВПД, после того, как выработают сам набор этих шагов.

"Вопрос последовательности не ставится настолько сильно в центр внимания сейчас. Участники [переговоров] в Вене, я думаю, посчитали, что приоритетом было определить, смогут ли они выработать общий набор шагов, которые нужно предпринять Ирану, а также надо предпринять США", - сказал представитель.

По словам дипломата, к вопросу последовательности шагов стороны должны вернуться "тогда и в том случае, когда [участники переговоров] приблизятся к общему пониманию того, что нужно делать обеим сторонам".

С 6 по 9 апреля в Вене прошли очные встречи членов Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) по иранской ядерной сделке. Прямых контактов между США, ранее вышедшими из соглашения, но направившими своих представителей в Вену, и Ираном при этом не было: против них выступили представители иранской стороны.

Президент США Джо Байден еще во время предвыборной кампании неоднократно заявлял о намерении вернуться в состав участников договоренности с Ираном.

Прямые переговоры

Соединенные Штаты призывают Иран к проведению прямых переговоров по ситуации вокруг СВПД. Однако Вашингтон не собирается платить в той или иной форме за такой диалог, сообщил представитель Госдепа.

"Мы считаем, что было бы лучше, если бы мы [американцы] могли сесть [за стол переговоров] с иранцами. [Но] платить за это мы не будем. Если они не хотят с нами встречаться, жаль. Просто им будет намного сложнее получить то, чего они, как они говорят, добиваются: взаимного возвращения к соблюдению [СВПД], так как намного сложнее вести <...> обсуждения <...>. Было бы намного проще говорить с Ираном, если бы он сидел по другую сторону стола от нас", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства.

"Однако, если такова их позиция, то мы не можем их заставить сесть с нами [за стол переговоров]", - добавил американский дипломат.