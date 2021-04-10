Эксперты считают маловероятным отречение Елизаветы II от престола после смерти супруга

ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II вряд ли станет отрекаться от престола после смерти ее супруга герцога Эдинбургского Филипа. Соответствующее мнение в пятницу выразили британские эксперты, занимающиеся анализом положения дел в монаршей семье.

"Я могу заверить всех, что королева не отречется. Есть все основания считать, что она в добром здравии, так что при удачном стечении обстоятельств королева продолжит быть главой государства как можно дольше", - заявил историк королевской семьи Хьюго Викерс, слова которого приводит агентство Reuters.

С такой точкой зрения согласился исследователь правящей династии Виндзоров Роберт Лейси, который консультировал создателей популярного художественного сериала "Корона" о Елизавете II. "Королева может слегка отойти от дел. Мы увидим, что принц Чарльз (наследник престола - прим. ТАСС) и принц Уильям (второй в очереди престолонаследия - прим. ТАСС) будут чаще участвовать в различных мероприятиях. Но королева точно останется на троне", - указал он. Как отметили эксперты агентства, "Елизавета II, будучи глубоко религиозным человеком и главой Церкви Англии, рассматривает клятву [править до последнего вздоха], которую она дала при коронации, как нерушимую".

Елизавета II вступила в права монарха в 1952 году в возрасте 25 лет после смерти своего отца короля Георга VI. В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории (правила с 1837 по 1901 годы) по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года умер король Таиланда Пумипон Адульядет, Елизавета II стала самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов. 21 апреля она готовится отпраздновать свой 95-й день рождения.

6 февраля 2017 года королева отметила 65-летие своего пребывания на троне, став первым в истории британским монархом, кому довелось отпраздновать эту дату, именуемую "сапфировым" юбилеем. Ранее она отмечала уже три официальных юбилея, связанных с ее правлением: в 1977 году - "серебряный" (25-летие), в 2002 - "золотой" (50-летие), в 2012 - "бриллиантовый" (60-летие). Впереди же просматривается перспектива "платинового юбилея" - 70-летия нахождения на троне.

Как ранее сообщил Букингемский дворец, герцог Эдинбургский Филип умер в пятницу утром в возрасте 99 лет. До столетнего юбилея он не дожил два месяца и один день. За 73 года брака с королевой Елизаветой II у пары появилось четверо детей - принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард. До 2017 года, когда принц-консорт отошел от исполнения королевских обязанностей, он был патроном 785 организаций, выступил с 5 496 речами и принял участие в 22 219 мероприятиях в сольном качестве, то есть не считая тех, где он был вместе с монархом.