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Умер принц Филип

Эксперты считают маловероятным отречение Елизаветы II от престола после смерти супруга

Королева рассматривает клятву "править до последнего вздоха" как нерушимую, отметил исследователь правящей династии Виндзоров Роберт Лейси

ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II вряд ли станет отрекаться от престола после смерти ее супруга герцога Эдинбургского Филипа. Соответствующее мнение в пятницу выразили британские эксперты, занимающиеся анализом положения дел в монаршей семье.

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"Я могу заверить всех, что королева не отречется. Есть все основания считать, что она в добром здравии, так что при удачном стечении обстоятельств королева продолжит быть главой государства как можно дольше", - заявил историк королевской семьи Хьюго Викерс, слова которого приводит агентство Reuters.

С такой точкой зрения согласился исследователь правящей династии Виндзоров Роберт Лейси, который консультировал создателей популярного художественного сериала "Корона" о Елизавете II. "Королева может слегка отойти от дел. Мы увидим, что принц Чарльз (наследник престола - прим. ТАСС) и принц Уильям (второй в очереди престолонаследия - прим. ТАСС) будут чаще участвовать в различных мероприятиях. Но королева точно останется на троне", - указал он. Как отметили эксперты агентства, "Елизавета II, будучи глубоко религиозным человеком и главой Церкви Англии, рассматривает клятву [править до последнего вздоха], которую она дала при коронации, как нерушимую".

Елизавета II вступила в права монарха в 1952 году в возрасте 25 лет после смерти своего отца короля Георга VI. В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории (правила с 1837 по 1901 годы) по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года умер король Таиланда Пумипон Адульядет, Елизавета II стала самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов. 21 апреля она готовится отпраздновать свой 95-й день рождения.

6 февраля 2017 года королева отметила 65-летие своего пребывания на троне, став первым в истории британским монархом, кому довелось отпраздновать эту дату, именуемую "сапфировым" юбилеем. Ранее она отмечала уже три официальных юбилея, связанных с ее правлением: в 1977 году - "серебряный" (25-летие), в 2002 - "золотой" (50-летие), в 2012 - "бриллиантовый" (60-летие). Впереди же просматривается перспектива "платинового юбилея" - 70-летия нахождения на троне.

Как ранее сообщил Букингемский дворец, герцог Эдинбургский Филип умер в пятницу утром в возрасте 99 лет. До столетнего юбилея он не дожил два месяца и один день. За 73 года брака с королевой Елизаветой II у пары появилось четверо детей - принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард. До 2017 года, когда принц-консорт отошел от исполнения королевских обязанностей, он был патроном 785 организаций, выступил с 5 496 речами и принял участие в 22 219 мероприятиях в сольном качестве, то есть не считая тех, где он был вместе с монархом.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ТаиландВеликобританияПумипон АдульядетУильям, герцог КембриджскийФилип, герцог ЭдинбургскийЧарльз, принц УэльскийУмер принц Филип
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