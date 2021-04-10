Bloomberg: Блинкен на следующей неделе встретится с партнерами США по НАТО в Брюсселе

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен на следующей неделе вновь встретиться в Брюсселе с партнерами США по НАТО на фоне утверждений о наращивании РФ военной активности. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство не уточняет даты планируемого визита, однако подчеркивает, что встречи госсекретаря, как ожидается, будут проходить на протяжении почти всей недели. При этом одновременно в Брюсселе будет находиться министр обороны США Ллойд Остин, который, как сообщалось ранее, проведет переговоры с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. С 22 по 25 марта Блинкен также находился с визитом в Брюсселе, где в том числе принял участие во встрече глав МИД стран НАТО.

Ранее в пятницу заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалин Портер на регулярном брифинге для журналистов сообщила, что Соединенные Штаты вместе с Украиной и партнерами в регионе продолжат внимательно следить за происходящим на российско-украинской границе. Она также прокомментировала сообщения о том, что два корабля ВМС США пройдут на следующей неделе через пролив Босфор в Черное море и будут находиться там до 4 мая. По словам Портер, Вашингтон "дал четко понять, что взаимодействие с Москвой должно избегать любых ведущих к эскалации действий и продолжать привлекать ее к ответственности".

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.