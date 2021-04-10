Глава ЦИК Киргизии считает, что поправки к конституции изменят систему управления в стране

БИШКЕК, 10 апреля. /ТАСС/. Вынесенные на референдум поправки к конституции Киргизии в случае их одобрения населением приведут к изменению системы управления в стране. Об этом заявила в субботу в Бишкеке во время брифинга для международных наблюдателей председатель Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике Нуржан Шайлдабекова.

"Поправки в конституцию, которые выносятся на референдум, повлекут многие изменения в системе управления страной", - сказала она. В том числе они изменят форму правления в государстве.

"Сейчас в республике действует смешанная президентско-парламентская форма. В проекте новой конституции предлагается президентская форма. Предполагается также изменение в численности депутатов парламента, она сократится с 120 до 90 человек", - отметила Шайлдабекова. В случае положительного результата референдума, подчеркнула она, в Киргизии необходимо будет разработать новый закон о порядке выборов депутатов высшего законодательного органа.

Как планируется, эти выборы должны пройти не позднее 1 июня 2021 года. "Они [выборы] должны стать завершающим звеном в урегулировании политического кризиса 2020 года", - считает глава ЦИК.

11 апреля на территории Киргизии, в которой зарегистрировано 3,6 млн избирателей, состоятся референдум о внесении поправок в конституцию и выборы в местные органы власти. Предлагаемые изменения в основной закон предусматривают значительное усиление полномочий президента, а также сокращение числа депутатов высшего законодательного органа. Изменения в основной закон были разработаны членами конституционного совещания.

В день голосования на территории Киргизии будут открыты 2 483 избирательных участка и еще 48 за рубежом. Референдум будет признан состоявшимся, если в ходе его проведения проголосуют 30% внесенных в списки избирателей граждан. В отношении выборов порога явки не существует. На участках 11 апреля гражданам будут выданы два бюллетеня - для участия в выборах и для участия в референдуме. Одновременно в стране пройдут выборы в местные органы власти.