СМИ: СССР при Брежневе изучал три варианта решения вопроса мирного договора с Японией

ТОКИО, 10 апреля. /ТАСС/. СССР перед встречей генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева с японским премьер-министром Какуэем Танакой в октябре 1973 года якобы рассматривал три варианта решения проблемы мирного договора, один из которых подразумевал передачу острова Шикотан и ряда прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды в соответствии с советско-японской совместной декларацией 1956 года. С таким утверждением в субботу выступил телеканал NHK, который ссылается на попавшие в его распоряжение документы, хранящиеся в Государственном архиве РФ.

Документ, о котором идет речь, называется "Проблемы советско-японских отношений". В нем на 26 страницах расписан план предполагаемых заявлений Брежнева на переговорах в зависимости от их хода и реакции японской стороны.

Первым пунктом в качестве основной позиции в нем обозначена возможность передачи Шикотана и прилегающих мелких островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи. При этом подчеркивается, что СССР исходит из необходимости заключить мирный договор, что способствует решению вопросов безопасности и окажет содействие укреплению экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Однако таким образом Москва, как отмечается, делает большую уступку Токио, в связи с чем факт передачи следует закрепить в договоре и "на этом считать территориальный вопрос решенным".

В случае несогласия японской стороны с первым вариантом и высказывания ей дальнейших претензий на Итуруп и Кунашир советское руководство рассматривало возможность предоставления японским рыбакам права ведения промысла в нескольких районах возле указанных двух островов за определенную плату. Кроме того, японским рыболовецким судам предлагалось разрешить заходить в некоторые порты и гавани Итурупа и Кунашира, а советские суда должны были в ответ получить право заходить в порты северного японского острова Хоккайдо. Также, согласно второму пункту переговорного плана, японцы должны были получить возможность посещать могилы предков на южной части Курил в трех местах.

Последний вариант включал в себя предложение рассмотреть возможность заключения договора о добрососедстве и сотрудничестве без включения вопроса о территориальном размежевании. В него за основу также предлагалось включить указанные во втором пункте вопросы, касающиеся рыболовства и посещения могил.

Во время пребывания в Москве в октябре 1973 года японский премьер Какуэй Танака провел четыре раунда переговоров с Леонидом Брежневым. Тем не менее, как утверждается, советская сторона так и не затронула на них территориальный вопрос и не высказала конкретных предложений из плана. Одной из причин этого, как отмечает NHK, могла стать начавшаяся непосредственно перед визитом главы японского правительства в Москву арабо-израильская война 1973 года. В результате это помешало Брежневу сконцентрироваться на переговорах с Японией.

История вопроса

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и бывший тогда премьер-министром Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора.

Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Как неоднократно заявляла российская сторона, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора.