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Пандемия COVID-19

В Бухаресте во время вывоза пациентов из больницы "Фоишор" произошли беспорядки

Ранее власти приняли решение преобразовать эту ортопедическую больницу в больницу для пациентов с COVID-19

БУХАРЕСТ, 10 апреля. /ТАСС/. Решение властей Румынии преобразовать столичную ортопедическую больницу "Фоишор" в больницу для пациентов с COVID-19 привело к беспорядкам в ночь на субботу в Бухаресте. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Это решение было принято Минздравом и департаментом по чрезвычайным ситуациям МВД из-за нехватки коек в отделениях интенсивной терапии в столичных больницах. В "Фоишоре" всего было 105 пациентов, 13 было решено перевезти в другие больницы города, 92 пациента, которые были прооперированы или ждали операции, были выписаны. Больница располагает 20 койками для интенсивной терапии и еще 90 койками со снабжением кислородом.

В ходе выполнения решения властей в больнице и вокруг нее возник хаос. Ряд пациентов и их родственников стали протестовать. Вслед за этим около больницы появились участники акций протеста против введенных властями ограничительных мер из-за COVID-19, которые ожесточенно критиковали решение властей и пытались блокировать вывоз пациентов, отмечает Agerpres.

Прибывшие на место происшествия подразделения полицейских и жандармов организовали оцепление вокруг эвакуируемых пациентов и машин скорой помощи.

Глава департамента по чрезвычайным ситуациям, государственный секретарь МВД Раед Арафат выразил сожаление в связи с "причиненным дискомфортом", подчеркнув, что "это решение было необходимо". По его словам, хаос во время операции возник из-за того, что часть администрации и медперсонала "Фоишора" также стали протестовать против вывоза пациентов и потребовались дополнительные объяснения, что привело к затягиванию всей процедуры.

"По причине недопустимого опоздания часть пациентов оказалась в удручающем положении, - отмечается в сообщении Минздрава. - Способ эвакуации вызывает сожаление, и мы хотели бы, чтобы такое больше не повторилось никогда". Утром в субботу в "Фоишоре" еще оставалось восемь подлежащих вывозу пациентов.

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РумынияПандемия COVID-19
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