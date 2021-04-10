Протестная акция проходит в Варшаве у памятников жертвам авиакатастрофы под Смоленском

ВАРШАВА, 10 апреля. /ТАСС/. Антиправительственная акция протеста проходит в субботу у места проведения памятных мероприятий по случаю 11-й годовщины крушения под Смоленском польского правительственного авиалайнера Ту-154М.

Как передает корреспондент ТАСС, несколько десятков человек устроили демонстрацию в парке у площади Юзефа Пилсудского, где установлен памятник погибшим и официальные лица возлагают цветы и зажигают свечи. Усиленные отряды полиции не позволили им приблизиться непосредственно к памятнику.

Участники акции с плакатами с критикой в адрес властей выкрикивают антиправительственные лозунги. Они также возмущаются невозможностью подойти ближе к месту возложения цветов и проведения памятных мероприятий. Раздаются взрывы петард, зажигаются файеры.

Площадь Пилсудского по всему периметру оцеплена металлическими ограждениями. Вокруг дежурят полицейские в касках, защитных жилетах и щитках.

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту.