Глава МИД ФРГ назвал конструктивными переговоры в Вене по иранской ядерной программе

БЕРЛИН, 10 апреля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас охарактеризовал как конструктивные прошедшие на текущей неделе переговоры в Вене по иранской ядерной программе. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"У нас позади первая неделя конструктивных переговоров в Вене. Все стороны продемонстрировали готовность с необходимой серьезностью работать над достижением одной и той же цели - полной реализации атомного соглашения с Ираном", - считает Маас. "Это будет нелегко. Мы находимся лишь в начале интенсивных переговоров", - подчеркнул германский министр.

С 6 по 9 апреля в Вене прошли очные встречи членов Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) по иранской ядерной сделке. Прямых контактов между США, ранее вышедшими из соглашения, но направившими своих представителей в Вену, и Ираном при этом не было: против них выступили представители иранской стороны.

Переговоры будут продолжены на следующей неделе.