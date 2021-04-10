Руководители оппозиционной партии "Европейская Грузия" заявили об уходе из ее рядов

ТБИЛИСИ, 10 апреля. /ТАСС/. Бывший спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе, а также экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава заявили, что покидают ряды оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" из-за плохих результатов на парламентских выборах, которые состоялись в октябре 2020 года. О своем решении политики в субботу написали в Facebook. Бакрадзе является председателем партии, а Угулава - ее генеральный секретарем.

"Несмотря на грубую фальсификацию парламентских выборов 2020 года со стороны властей, результаты, которые показала "Европейская Грузия", очень далеки от желаемых. Значительное сокращение числа полученных голосов по сравнению в предыдущими выборами, а также крайне плохой результат, показанный в больших городах (в первую очередь в Тбилиси), являются четким сигналом, что партия нуждается в фундаментальных изменениях и реформах, в том числе и полном обновлении команды лидеров", - написал Бакрадзе, объясняя причины ухода из партии.

Угулава заявил, что, несмотря на то, что он уходит из партии, от участия в политических процессах не отказывается. "Я собираюсь быть беспартийным. Я буду бороться вместе с другими партиями и гражданскими активистами против олигархического режима [Бидзины] Иванишвили (миллиардер, основатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия"). Соответственно, надеюсь на цивилизованные деловые отношения с "Европейской Грузией", - написал он.

Бакрадзе возглавлял грузинский парламент в 2008-2012 годах. Угулава был мэром Тбилиси с 2005 по 2013 годы. В 2017 году они вместе с бывшим секретарем Совета национальной безопасности Грузии Гигой Бокерией и другими единомышленниками покинули партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и основали "Европейскую Грузию". Бакрадзе стал председателем новой партии, а Угулава - генеральным секретарем. В субботу состоится внеочередной съезд "Европейской Грузии", на котором выберут новое руководство.

На парламентских выборах прошлого года партия набрала 3,79% голосов и получила пять мандатов в парламенте. Партия, как и большинство других оппозиционных политических объединений, отказывается признавать итоги выборов и не собирается работать в парламенте.