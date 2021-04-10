МИД Грузии работает над возвращением посла на Украину

ТБИЛИСИ, 10 апреля. /ТАСС/. МИД Грузии работает над вопросом возвращения посла республики Теймураза Шарашенидзе в Киев, который был отозван для консультаций в мае 2020 года в связи с назначением экс-президента Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины. Об этом в субботу сообщила пресс-спикер грузинского МИД Мариам Нарчемашвили в беседе с грузинским телеканалом "Рустави 2".

"Повестка дня подобных активных двусторонних отношений, естественно, требует пребывания посла на месте. Во внешнеполитическом ведомстве уже работают над этим вопросом [возвращения посла]. Вам известно, что у Украины и Грузии есть довольно загруженная повестка двусторонних отношений, которая связана с нашими общими вызовами, ситуацией в регионе и общими целями европейской и евроатлантической интеграции", - сказала Нарчемашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу призвала правительство вернуть посла на Украину в знак солидарности с Киевом в связи с ситуацией в Донбассе.

С конца февраля обстановка в Донбассе ухудшилась, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Киев обвинил республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск указали на невыполнение Киевом июльских договоренностей как главную причину обострения.