Высокие представители США посетят саммит "Крымской платформы"

КИЕВ, 10 апреля. /ТАСС/. США будут представлены на высоком уровне во время саммита "Крымской платформы", а также на торжествах в Киеве, посвященных 30-летию со дня обретения независимости Украины. Об этом сообщила временный поверенный в делах США на территории страны Кристина Квин.

"От США точно будут высокие представители на этих мероприятиях, но я пока не могу сказать, кто именно это будет", - сказала она в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, посетит ли президент США Джо Байден Киев во время празднования Дня независимости Украины 24 августа.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне для возвращения полуострова под свою юрисдикцию. Зеленский заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими странами. Работа этой площадки, по плану Киева, должна начаться с так называемого инаугурационного саммита, который запланирован на 23 августа 2021 года в украинской столице. МИД Украины проинформировал, что до получения официальных подтверждений список участников оглашать не будет.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Киев отказался признавать Крым частью России.