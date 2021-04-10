Бишкек готовится к проведению выборов и референдума

БИШКЕК, 10 апреля. /ТАСС/. Бишкек в спокойном режиме готовится к проведению назначенных на воскресенье местных выборов и референдума по изменению Конституции Киргизии. При этом на улицах города корреспондент ТАСС заметил большое количество сотрудников правоохранительных органов.

Накануне выборов в Киргизии объявлен традиционный день тишины, этим же термином можно характеризовать и в целом общественно-политическую обстановку в Бишкеке. Лишь местами висят плакаты, агитирующие за кандидатов. Город живет обычной жизнью, ничего не напоминает о волнениях, которые происходили в октябре прошлого года из-за недовольства результатами парламентских выборов. Интерес к самому голосованию сейчас также несравним с тем, который жители Киргизии демонстрировали в январе в преддверии досрочных выборов президента. Тогда в СМИ шли дебаты кандидатов, сейчас признаков острой политической борьбы практически не заметно.

Тот факт, что предстоящие выборы и референдум не вызывают ажиотажа в обществе, отмечают и в самой Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК). Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова предположила, что явка на голосовании едва ли значительно превысит 40%.

Особенности голосования

Голосование в местные советы в этот раз будет иметь две важные отличительные особенности. Во-первых, впервые на местных выборах в партийных списках не менее 30% мест должно быть зарезервировано для женщин-кандидатов. Второе важное нововведение заключается в том, что с 2020 года в республике при проведении электоральных кампаний существует система дифференциации нарушений избирательного законодательства. Если раньше кандидата, неоднократно допустившего нарушения, даже если они были незначительными, могли снять с выборов, то сейчас несерьезные нарушения караются штрафом. А лишить кандидата возможности участия в выборах могут лишь в случае, если его действия кардинально идут вразрез с нормами.

Представители российского ЦИК, приехавшие на выборы в качестве наблюдателей, в разговоре с ТАСС отметили высокий уровень подготовки к референдуму и местным выборам и высокий уровень профессионализма киргизских коллег. Они также сообщили, что в воскресенье намерены посетить не только избирательные участки в Бишкеке, но и посмотреть, как обстоят дела в других регионах страны и в сельской местности.

Однако, несмотря на все эти позитивные сигналы, есть и некоторые недостатки. Как гласят результаты интернет-опросов, подавляющее число их участников не читали проект конституции и мало представляют, за что именно им предстоит голосовать. Недостатки информационной кампании, объясняющей гражданам суть предлагаемых изменений основного закона страны, отметил в разговоре с ТАСС член ЦИК Кайрат Осмоналиев, напомнив, что текст проекта новой конституции впервые появился в газетах только 26 марта, за две недели до назначенного референдума. В то же время он рассказал, что ЦИК действовал в строгом соответствии с избирательным законодательством и предоставил возможности создать группы как сторонников, так и противников изменения конституции, которым было выделено эфирное время для аргументации своей позиции.

Обстановка в городе

О том, что Киргизии в воскресенье предстоит важное общественно-политическое событие, напоминает в первую очередь большое количество сотрудников правоохранительных органов. Находясь в здании ЦИК, расположенном в центре Бишкека, корреспондент ТАСС неоднократно слышал звуки милицейских сирен.

За несколько дней до выборов МВД республики объявило, что к обеспечению правопорядка 11 апреля будут привлечены более 9 тыс. милиционеров и несколько тысяч народных дружинников. На многих улицах и перекрестках можно увидеть милицейские патрули, что обычно не является отличительной чертой Бишкека.

Жители города, с которыми ТАСС удалось побеседовать, в основном относились к предстоящим выборам без особого интереса. Некоторые вообще не знали о том, что в воскресенье будет голосование. Другие после небольшой паузы говорили, что пойдут на выборы и референдум, но какой-то активной политической позиции не выражали.

Выборы и референдум

11 апреля на территории Киргизии, в которой зарегистрировано 3,6 млн избирателей, состоятся референдум о внесении поправок в конституцию и выборы в местные органы власти. Предлагаемые изменения в основной закон предусматривают значительное усиление полномочий президента, а также сокращение числа депутатов высшего законодательного органа. Поправки в основной закон были разработаны членами конституционного совещания.

В день голосования на территории Киргизии будут открыты 2 483 избирательных участка и еще 48 за рубежом. Референдум будет признан состоявшимся, если в ходе его проведения проголосуют 30% внесенных в списки избирателей граждан. В отношении выборов порога явки не существует. На участках гражданам воскресенье будут выданы два бюллетеня - для участия в выборах и для участия в референдуме.