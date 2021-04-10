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Президенты Турции и Украины проводят переговоры в Стамбуле

Владимир Зеленский прибыл в Турцию для участия в девятом заседании стратегического совета высокого уровня
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган EPA-EFE/TURKISH PRESIDENT PRESS OFFICE
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган
© EPA-EFE/TURKISH PRESIDENT PRESS OFFICE

АНКАРА, 10 апреля. /ТАСС/. Переговоры президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского проходят в субботу в Стамбуле, сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

"Встреча президента Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским проходит во дворце Хубер", - сказали в администрации Эрдогана.

Зеленский прибыл в субботу в Стамбул для участия в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной. Ожидается, что стороны обсудят турецко-украинские отношения, уровень стратегического партнерства во всех его аспектах, также могут быть приняты меры по развитию и углублению двустороннего сотрудничества.

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