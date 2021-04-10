WP: США полагают, что ситуация у границ Украины препятствует консультациям по ДОН

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Американские власти считают, что ситуация у российско-украинской границы может препятствовать усилиям по работе с РФ в сферах, представляющих взаимный интерес, включая консультации по Договору по открытому небу (ДОН). Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

По его словам, речь идет о консультациях, касающихся возможного возвращения США в ДОН. Как отмечает издание, американские союзники считают, что отмена принятого предыдущей администрацией решения о выходе из договора позволит "обеспечить ценную прозрачность и диалог между Москвой и Вашингтоном". Пресс-служба Госдепартамента пока не ответила на запрос корреспондента ТАСС прокомментировать данную информацию.

Газета также сообщила со ссылкой на свои источники в Конгрессе США, что отправленные на Украину американские противотанковые ракетные комплексы Javelin хранятся на складах, расположенных далеко от линии соприкосновения в связи с опасениями Вашингтона по поводу ситуации на границе.

Как заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва рассчитывает, что в самое ближайшее время будет внесена ясность в позицию Вашингтона по ДОН. Он подчеркнул, что Россия не получала ноту США, в которой говорится о том, что возвращение Вашингтона в ДОН может послать неверный сигнал Москве.