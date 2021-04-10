Индия и КНР договорились в краткие сроки урегулировать пограничные вопросы

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апреля. /ТАСС/. Представители Индии и Китая в ходе прошедшего в пятницу очередного раунда переговоров обсудили ситуацию в районе разделяющей эти страны линии фактического контроля в горной области Ладакх и заявили о намерении скорейшего урегулирования нерешенных вопросов. Об этом сообщил в субботу МИД Индии в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте ведомства.

"11-й раунд переговоров на уровне командующих корпусами Индии и Китая состоялся в пограничном пункте в районе Чушул-Молдо 9 апреля 2021 года. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по разрешению оставшихся вопросов, связанных с разведением войск в районе линии фактического контроля в Восточном Ладакхе. Обе стороны согласились с необходимостью скорейшего урегулирования нерешенных вопросов в соответствии с существующими соглашениями и протоколами", - говорится в сообщении.

Стороны отметили, что завершение разведения войск откроет путь к рассмотрению вопросов о полном восстановлении мира и спокойствия, а также будет способствовать дальнейшему прогрессу в двусторонних отношениях. Обе стороны согласились с тем, что важно руководствоваться соглашениями, достигнутыми на встречах лидеров двух стран, продолжать контакты и диалог и стремиться к взаимоприемлемому решению оставшихся проблем как можно скорее.

"Они также договорились совместно поддерживать стабильность на местах, избегать любых новых инцидентов и поддерживать мир в приграничных районах", - подчеркивается в заявлении.

Предыдущий раунд индийско-китайских переговоров о нормализации ситуации в Ладакхе состоялся 20 февраля.

Продолжающийся переговорный процесс военных Индии и Китая призван разрядить военную напряженность в Ладакхе, где весной 2020 года началось противостояние армий двух стран. В начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван произошли новые стычки, были погибшие. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях стороны 10 февраля текущего года начали взаимный отвод войск из спорных районов на границе.