МИД Ирана заявил, что не планирует прямых контактов с США

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Консультации в Вене по иранской ядерной сделке показали, что прогресс на этом направлении возможен, но Тегеран по-прежнему не видит необходимости в прямых контактах с США. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в интервью журналистам телеканала CNN, которое было опубликовано полностью в субботу.

По его словам, в Вене были сделаны "шаги в верном направлении". "Консультации в Вене показали, что прогресс возможен", - подчеркнул он. Хатибзаде отметил необходимость возвращения США к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). "Вместе с тем ситуация сейчас непростая. Кажется, что в действующей администрации США есть те, кто в значительно большей степени привержен санкциям [45-го президента США Дональда] Трампа, нежели ядерной сделке [44-го] президента [США Барака] Обамы, - добавил Хатибзаде. - На мой взгляд, данное политическое решение должен принять президент [США Джо] Байден".

На вопрос о том, могут ли быть прямые контакты между представителями Ирана и США в Вене или где-либо еще, Хатибзаде ответил: "Прямых или непрямых контактов не было ни в Вене, ни где-либо еще, поскольку нет необходимости в каких-то новых переговорах, так как мы уже во всех подробностях обсудили СВПД". По его словам, "смогут ли Иран и Соединенные Штаты вновь вести переговоры, зависит от того, вернутся ли США к соблюдению сделки".

В Вене на этой неделе прошло первое в текущем году очное заседание Совместной комиссии Ирана и пяти других участников СВПД: России, Китая, Германии, Великобритании и Франции. В Вене находился и спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений СВПД. Целью заседания было определение задач для дальнейшей работы двух экспертных групп: по вопросам отмены санкций США в отношении Ирана и по вопросам выполнения ядерных обязательств Тегерана.

Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД.

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению и единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана. США утверждают, что готовы аннулировать только те рестрикции, которые идут вразрез с положениями ядерной сделки.