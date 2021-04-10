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Кризис на Украине
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Грузия в ближайшее время вернет на Украину посла, отозванного в 2020 году

Вице-премьер Грузии, глава МИД страны Давид Залкалиани заявил, что сейчас Тбилиси не может себе позволить, "чтобы посол не был на месте"

ТБИЛИСИ, 10 апреля. /ТАСС/. МИД Грузии принял решение вернуть в Киев посла Теймураза Шарашенидзе, который был отозван в мае 2020 года из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины. Об этом в субботу сообщил вице-премьер Грузии, глава МИД страны Давид Залкалиани в беседе с телеканалом "Рустави 2".

"Сейчас нет времени и ситуация не та. Обстановка вокруг Украины накаляется. Мы не можем себе позволить, чтобы посол не был на месте. Поэтому в ближайший период будет принято решение о его [Шарашенидзе] возвращении. Мы всячески постараемся, чтобы наши отношения развивались динамично", - сказал Залкалиани.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу призвала правительство вернуть посла на Украину в знак солидарности с Киевом в связи с ситуацией в Донбассе.

С конца февраля обстановка в Донбассе ухудшилась, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Киев обвинил республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск указали на невыполнение Киевом июльских договоренностей как главную причину обострения.

Теги
УкраинаГрузияКризис на УкраинеЗурабишвили, Саломе
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