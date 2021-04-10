Турецкий беспилотник армии Украины совершил первый вылет в зону операции в Донбассе

КИЕВ, 10 апреля. /ТАСС/. Боевой беспилотный летательный аппарат Bayraktar турецкого производства, находящийся на вооружении армии Украины, впервые совершил вылет в зону силовой операции в Донбассе. Об этом сообщил в субботу заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

"Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 впервые совершил вылет в зону ООС (операции объединенных сил, украинской силовой операции в Донбассе), пока что с целью наблюдения", - написал Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

Замглавы комитета украинского парламента по безопасности добавил, что беспилотники Bayraktar "зарекомендовали себя с наилучшей стороны" во время операции "Весенний щит", которую турецкая армия провела в Сирии в феврале 2020 года против сирийской правительственной армии.

В свою очередь издание "Украинский военный портал" сообщило, что первый полет ударного беспилотника Bayraktar TB2 Вооруженных сил Украины (ВСУ) над восточными районами страны состоялся в пятницу, 9 апреля. По его данным, беспилотник совершил взлет на юге Украины, пролетел через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, а затем вернулся обратно.

Подразделения ВСУ в конце марта провели учения над акваторией Черного моря у побережья Херсонской области, на которых отработали использование разведывательно-ударных бесплотных летательных аппаратов (БЛА) турецкого производства Bayraktar TB2.

В 2019 году Украина закупила и провела испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. Генеральный директор госкомпании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря в октябре 2020 года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 на Украине и о том, что украинская армия планирует закупить 48 таких аппаратов совместного производства, которое планируется наладить на верфи "Океан" в Николаеве.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в субботу с визитом в Турции, где проводит переговоры с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. По данным турецких СМИ, одной из главных тем визита Зеленского является сотрудничество в оборонном секторе.