МИД Белоруссии прокомментировал заявления о переносе из Минска переговоров по Донбассу

МИНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Заявления главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о необходимости переноса переговоров из Минска говорят о нежелании Киева соблюдать достигнутые договоренности. Об этом заявил в субботу глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале " Беларусь-1 ".

"Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске. И это предложение господина Кравчука для меня смехотворно: "Мы должны проводить заседания трехсторонней контактной группы в нейтральной стране, например, в Польше". Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уж более "нейтральной" страны, чем Польша, во всем мире не сыскать", - отметил глава белорусского МИД.

"Президент [Белоруссии] много раз говорил, что мы не навязывались в какие-то посредники. И мы не навязывались в этот процесс, в который оказались вовлеченными по просьбе и Украины, и Германии, и России, и Франции. Мы абсолютно добросовестно выполняли те обязанности, о которых нас попросили: обеспечение работы трехсторонней контактной группы - организационное, протокольное и техническое. Претензий к нам не было. Были благодарности и с украинской стороны, со стороны России и со стороны ОБСЕ. Есть конкретные документы на сей счет", - сказал Макей.

"Не хотят они [Украина] работать дальше - пожалуйста, пусть ищут другое место. Речь идет не об этом, это все определенные уловки. Речь идет о том, что все стороны должны быть искренне заинтересованы в скорейшем урегулировании кризиса на востоке Украины, а не в попытках обойти в том числе и минские договоренности", - заявил белорусский министр.

Макей считает неважным, где будут проходить заседания контактной группы. "Пусть они даже в Антарктиде проходят. Главное, чтобы был достигнут конкретный результат", - сказал глава МИД Белоруссии.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что не поедет в случае необходимости на переговоры в Минск, где они проводились до пандемии коронавируса. Альтернативой можно рассматривать Польшу, сказал он.