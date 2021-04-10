Белорусские власти заявили, что выдержат усиление внешнего давления

МИНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Белоруссии выдержат усиление давления со стороны Запада и готовы адекватно реагировать на политику санкций и угроз. Об этом заявил в субботу глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь-1".

"Режим крепок, силен, и он выстоит. Поэтому надо выстраивать с ним отношения исходя из этого фактора. И не надо стремиться организовывать здесь какие-то революции. Ни к чему хорошему это не приведет. Более того, это приведет однозначно, если дальше будет нагнетаться ситуация, к тому, что не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Макей констатировал, что белорусская сторона никогда не занималась деятельностью, которая была бы направлена на подрыв отношений с другими государствами, в первую очередь с соседями. "Мы лишь вынуждены реагировать на те деструктивные заявления и конкретные шаги, которые предпринимаются в отношении Беларуси со стороны наших западных соседей", - сказал министр. Макей заявил, что для Белоруссии неприемлемы те претензии, которые выдвигаются в ее адрес. "Более того, они вредят развитию государства, государственности и общества. Поэтому мы вынуждены реагировать на это. Я вообще удивляюсь - наши партнеры пытаются задействовать здесь и национальный фактор, и культурный фактор, и исторический. За любые ниточки готовы дергать, лишь бы убрать неугодный режим", - сказал Макей.

Он сообщил, что такая политика в отношении Белоруссии не находит понимания среди граждан западных стран. "Кто-то может ерничать в данной ситуации, но к нам увеличилось количество обращений за получением гражданства Беларуси. Из западных стран. Мы сейчас обобщаем эту информацию и будем докладывать руководству с тем, чтобы были приняты какие-то меры по, возможно, ускоренной процедуре предоставления гражданства этим людям", - отметил глава МИД.