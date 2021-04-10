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Главы Минобороны Турции и Украины обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности

В Стамбуле также проходят переговоры президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским

АНКАРА, 10 апреля. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел в субботу в Стамбуле встречу с украинским коллегой Андреем Тараном. Об этом говорится в сообщении турецкого оборонного ведомства.

"На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней и региональной обороны и безопасности, а также сотрудничества в оборонной промышленности", - подчеркивается в коммюнике.

Таран находится в Турции в составе украинской делегации, которую возглавляет президент Владимир Зеленский. На данный момент в Стамбуле также проходят переговоры президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Зеленским, встреча длится уже почти четыре часа.

Зеленский прибыл в субботу в Стамбул для участия в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной. Ожидается, что стороны обсудят турецко-украинские отношения, уровень стратегического партнерства во всех его аспектах, также могут быть приняты меры по развитию и углублению двустороннего сотрудничества.

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