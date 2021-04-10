Эрдоган подтвердил принципиальное решение Турции не признавать "аннексию Крыма"

АНКАРА, 10 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле подтвердил решение Анкары не признавать "аннексию Крыма". Об этом турецкий лидер сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TRT.

"Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Мы заявили, что поддерживаем инициативу Украины в виде "Крымской платформы", которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму. Надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты для всех народов Крыма, включая крымских татар, и Украины", - считает Эрдоган.

Он также отметил, что Турция и Украина договорились продолжать стратегическое партнерство.

Турция считает своей целью обеспечить безопасность и спокойствие в Черном море, заявил Эрдоган.

Он утверждает, что сотрудничество Турции и Украины в сфере оборонной промышленности не направлено против какой-либо третьей стороны. "Мы начали новые консультации в формате 2+2 (переговоры глав МИД и Минобороны двух стран - прим. ТАСС), таким образом мы укрепляем координацию между нашими странами. Наше сотрудничество в оборонной промышленности ни в коем случае не является инициативой, направленной против третьих стран", - сказал президент Турции.