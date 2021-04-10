Минск считает недопустимыми действия представителей Варшавы по героизации нацизма

МИНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Белоруссия намерена жестко реагировать на попытки представителей официальной Варшавы проводить на белорусской территории мероприятия по героизации нацизма и военных преступников. Об этом заявил в субботу глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь-1".

"Эти действия, которые были совершены на территории Беларуси, не то что глупые, но я вообще не понимаю, как кто-то мог додуматься до того, чтобы организовывать в нашей стране, которая потеряла треть своего населения во Второй мировой войне, подобного рода мероприятие - чествование, по их мнению, героев, которые у нас абсолютно обоснованно считаются преступниками. Понятно, что мы были тоже вынуждены принять решительные меры в ответ - попросить уехать нескольких консульских сотрудников, которые участвовали в подобного рода мероприятиях", - отметил глава белорусского МИД.

Макей сообщил, что "более 500 различного рода "фирмочек" в Беларуси, найдя лазейку в законодательстве, занималось так называемой образовательной деятельностью". "На самом деле - по тем шаблонам, правилам, которые абсолютно чужды нашему обществу. Мы вынуждены будем дальше изучать этот вопрос и принимать конкретные меры, связанные с наведением порядка в нашем законодательстве, закрытием подобного рода лазеек", - отметил министр.

Он также сообщил, что ряд структур и конкретных лиц занимались деструктивной деятельностью в Белоруссии, получая финансирование из-за рубежа. "Сейчас наши соответствующие структуры - Генпрокуратура и Следственный комитет - занимаются этим вопросом. Мы будем очень жестко реагировать на любые подобного рода проявления, связанные с глорификацией нацизма, фашизма и их пособников", - заявил глава МИД Белоруссии.

В марте Белоруссия предложила польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию страны после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", а затем выслала двух сотрудников генерального консульства Польши в Гродно. После этого Варшава в качестве ответной меры решила выслать белорусского дипломата. "Проклятые солдаты" - участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый - военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.