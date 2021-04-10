Зеленский: взгляды Киева и Анкары относительно угроз в Черноморском регионе совпадают

КИЕВ, 10 апреля. /ТАСС/. Взгляды Украины и Турции на угрозы безопасности в Черноморском регионе и варианты реагирования на них совпадают. Об этом заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

"Мы основательно обсудили вопрос безопасности и совместное противодействие вызовам в Черноморском регионе. И следует отметить, что видение Киева и видение Анкары совпадают как относительно самих угроз, так и относительно путей надлежащего реагирования на эти угрозы", - сказал он в выступлении, которое транслировалось в Facebook офиса главы государства.

Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важной является поддержка Турции в вопросе восстановления суверенитета страны и территориальной целостности. "Я был счастлив услышать от господина президента слова о продолжении такой важной поддержки, неизменности позиции Турции в будущем", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе, а также затронули тему Крыма. Зеленский поблагодарил турецкую сторону за готовность принять участие в работе "Крымской платформы", учредительный саммит которой запланирован в Киеве 23 августа. По его словам, это станет "мощным сигналом, что Украина и ее партнеры решительно настроены в вопросе деоккупации украинского полуострова и защиты прав украинского и крымско-татарского народов".

Украинский президент сообщил, что на переговорах поднимались вопросы сотрудничества в энергетической сфере, сферах безопасности, транспорта, самолетостроения и других. "Наша цель - реализация конкретных проектов, создание совместных предприятий, обмен опытом и технологиями", - сказал он.

Украинская делегация во главе с Зеленским находится в субботу с однодневным визитом в Турции. Они провели переговоры, а также под их председательством состоялось 9-е заседание Стратегического совета высокого уровня. По его итогам главы государств подписали совместную декларацию, а члены делегаций - ряд двусторонних документов.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Киев отказался признавать Крым частью России.