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Политический кризис в Мьянме

Правозащитники сообщили о 83 погибших в столкновениях в Мьянме за сутки

По данным Ассоциации помощи политическим заключенным, 3 012 человек находятся под стражей

ТАСС, 10 апреля. Число жертв столкновений между протестующими и силовиками в Мьянме с начала февраля возросло до 701. Как сообщила в субботу Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме, за минувшие сутки погибли 83 человека.

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"По состоянию на 10 апреля подтверждена смерть 701 человека от рук военной хунты", - говорится в записи, опубликованной в Facebook организации. Отмечается, что 82 человека погибли в пятницу в городе Баго.

По данным ассоциации, 3 012 человек находятся под стражей, 63 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест 656 демонстрантов.

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