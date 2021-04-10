Зеленский и Эрдоган поддержали членство Украины в НАТО

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган в опубликованном по итогам прошедшей в субботу встречи совместном заявлении выразили поддержку украинскому членству в НАТО.

"Было решено <...> выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерению получить план действий по членству в НАТО в ближайшем будущем", - говорится в документе, опубликованном канцелярией украинского лидера.

Декларация была принята в субботу по итогам 9-го заседания Стратегического совета высокого уровня, всего в ней 20 пунктов. Отмечается, что стороны договорились активизировать сотрудничество в сфере экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи. Кроме того, решено усилить взаимодействие в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях.

Стороны условились принять совместные меры, направленные на предотвращение и ликвидацию транснациональной преступности, киберпреступности, нелегальной миграции, торговли наркотиками, оружием и людьми. Одна из договоренностей касается обеспечения "быстрой обработки запросов об экстрадиции".

Киев и Анкара подтвердили поддержку регионального сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения стабильности и безопасности в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, включая НАТО. Стороны также решили ускорить работу для завершения переговоров относительно соглашения о свободной торговле.

Украинская делегация во главе с Зеленским находится в субботу с однодневным визитом в Турции. Лидеры страны провели переговоры, под их председательством состоялось 9-е заседание Стратегического совета высокого уровня. По его итогам главы государств подписали совместную декларацию, а члены делегаций - ряд двусторонних документов.