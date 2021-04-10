WP: спецпосланник США по климату Керри может отправиться в Китай на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Экс-госсекретарь, спецпосланник президента США по климату Джон Керри, как ожидается, отправится на следующей неделе в Китай с целью обсудить проблему изменения климата. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в американской администрации.

По их данным, Керри, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента, встретится в Шанхае с китайскими должностными лицами, среди которых будет его коллега, специальный представитель китайского правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа. Данная тема, указывает The Washington Post, представляет взаимный интерес для обеих стран. Таким образом, Керри может стать первым должностным лицом администрации президента Джо Байдена, который посетит Китай с официальным визитом. Однако, как отмечает издание, существует вероятность того, что поездка будет отменена.

Отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать данную информацию, в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства сообщили: "На данный момент у нас нет поездок, о которых мы могли бы объявить".

Ранее Керри отметил, что США заинтересованы в сотрудничестве с Россией, Китаем, Индией и другими крупными державами в сфере борьбы с изменением климата. В пресс-службе Белого дома добавили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.