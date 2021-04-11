В Абхазии пройдут выборы в органы местного самоуправления

СУХУМ, 11 апреля. /ТАСС/. Выборы в Абхазии в органы местного самоуправления, которые дважды переносились в связи с повторными выборами президента и в связи с эпидситуацией по коронавирусу, пройдут в воскресенье в республике. Полномочия депутатов городских, районных, сельских и поселковых собраний истекли в апреле 2020 года, их два раза продлевали.

В 161 округе образовано 198 участков, баллотируется 277 кандидатов.

Как сообщили ТАСС в МВД Абхазии, в связи с выборами личный состав несет службу в усиленном режиме, на всех участках с 7 утра и до окончания выборов организовано дежурство милиции. По словам председателя участковой комиссии Сухума Адгура Лагвилавы, на столичных избирательных участках с 8 утра и до окончания голосования в 20:00 будет вестись видеонаблюдение.

Незадолго до голосования парламент внес изменения в закон о выборах. В бюллетене исключена графа "против всех". Избранными считаются получившие наибольшее число голосов. Если баллотировался один кандидат, то он считается избранным при получении более половины голосов участников голосования. Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки. Депутаты избираются на четыре года. Первые выборы в органы местного самоуправления в Абхазии состоялись в 1998 году.