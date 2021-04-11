Министр обороны Германии призвала Россию объяснить, "куда и зачем перемещаются ее войска"

БЕРЛИН, 11 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что если России нечего скрывать, то она могла бы объяснить предполагаемое передвижение своих войск у границы с Украиной. Об этом глава ведомства написала в субботу вечером в Twitter .

"Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются", - утверждает Крамп-Карренбауэр.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.