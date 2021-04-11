В Румынии прошли манифестации против ограничительных мер

БУХАРЕСТ, 11 апреля. /ТАСС/. Манифестация против введенных властями ограничительных мер из-за пандемии коронавируса прошла в субботу в столице Румынии. Об этом сообщило агентство Agerpres .

Около 1 тыс. человек прошли в сопровождении жандармов от Университетской площади к площади Победы, где находится штаб-квартира правительства, и завершили акцию протеста у дворца Котрочень - резиденции главы румынского государства Клауса Йоханниса.

Участники манифестации, многие из которых прибыли в столицу на автобусах из других районов страны, размахивали трехцветными флагами, дудели в вувузелы и скандировали антиправительственные и антипрезидентские лозунги. Среди них был лидер партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион. У дворца Котрочень протестующие зажгли свечи и выставили транспаранты с лозунгами против ограничительных мер.

Манифестанты были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Акция протеста, о проведении которой было объявлено в социальных сетях, была разрешена до 19:30, так как в 20:00 в Румынии начинается комендантский час, однако завершилась около 23:00.

В конце марта в связи с увеличением заболеваемости COVID-19 в Румынии были ужесточены ограничительные меры против распространения коронавируса. Так, в населенных пунктах, где заболеваемость в течение 14 дней превышает четыре случая на 1 тыс. жителей, в выходные дни теперь действует запрет на выход из дома с 20:00. Магазины в этих населенных пунктах закрываются в 18:00, кроме аптек, бензоколонок и магазинов с доставкой товаров на дом, закрыты залы фитнес-центров. Если заболеваемость превышает 7,5 случая на 1 тыс. жителей, эти ограничения действуют и в будни.

Манифестация против этих мер прошла в субботу также в Брашове (центральная часть Румынии).