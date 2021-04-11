{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Европарламенте выступили за ужесточение санкций против России

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер утверждает, что "усиление военного присутствия вокруг востока Украины является испытанием Запада"
Глава Европейской народной партии Манфред Вебер Olivier Hoslet/EPA-EFE
Описание
Глава Европейской народной партии Манфред Вебер
© Olivier Hoslet/EPA-EFE

БЕРЛИН, 11 апреля. /ТАСС/. Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер выступил за ужесточение европейских и американских санкций против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья Алексея Навального, отбывающего срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke.

На эту тему

Вебер утверждает, что РФ якобы "продолжает курс опасных провокаций", а "усиление военного присутствия вокруг востока Украины является испытанием Запада". "Ответ на это должен быть недвусмысленным и сильным", - заявил Вебер, уточнив, что реагировать должны и ЕС, и США.

"Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации", - считает он. Вебер также утверждает, что и "Северный поток - 2" тогда "ни в коем случае не имел бы под собой оснований".

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали. Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Как сообщили 8 апреля в пресс-службе регионального УФСИН, днем ранее Навальному в колонии провели плановое медицинское обследование, которое показало, что его состояние здоровья удовлетворительное.

Теги
УкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеСанкции в отношении РоссииПесков, Дмитрий Сергеевич
Правящая партия Кипра обвинила главу Счетной палаты в обслуживании интересов оппозиции
Поводом послужило расследование истории с предоставлением кипрского гражданства иностранным участникам проекта строительства жилых комплексов вокруг новой пристани для яхт в окрестностях курорта Айя-Напа
Читать полностью