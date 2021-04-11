В Европарламенте выступили за ужесточение санкций против России

БЕРЛИН, 11 апреля. /ТАСС/. Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер выступил за ужесточение европейских и американских санкций против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья Алексея Навального, отбывающего срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke .

Вебер утверждает, что РФ якобы "продолжает курс опасных провокаций", а "усиление военного присутствия вокруг востока Украины является испытанием Запада". "Ответ на это должен быть недвусмысленным и сильным", - заявил Вебер, уточнив, что реагировать должны и ЕС, и США.

"Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации", - считает он. Вебер также утверждает, что и "Северный поток - 2" тогда "ни в коем случае не имел бы под собой оснований".

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали. Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Как сообщили 8 апреля в пресс-службе регионального УФСИН, днем ранее Навальному в колонии провели плановое медицинское обследование, которое показало, что его состояние здоровья удовлетворительное.