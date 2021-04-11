СМИ: глава Института им. Кеннана может стать советником Байдена по России

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру руководителя вашингтонского Института перспективных российских исследований им. Джорджа Кеннана при Центре им. Вудро Вильсона Мэтью Рожански на пост старшего директора по России в Совете национальной безопасности при Белом доме. Об этом сообщил в субботу портал Axios со ссылкой на свои источники.

Рожански является видным американским экспертом по России, многие СМИ обращаются к нему за комментариями по той или иной ситуации, связанной с РФ. С 2013 года он возглавляет Институт им. Кеннана, считающийся одним из крупнейших в мире западных исследовательских центров по России. Эксперт выступает против эскалации российско-американских отношений, но за защиту интересов Вашингтона при взаимодействии с Москвой. При этом он критически отзывался о российском руководстве. В прошлом году директор института им. Кеннана подверг критике чрезмерное использование вашингтонской администрацией санкций в отношении России, указав, что "мирное сосуществование [двух стран] остается крайне важным".

Сам Рожански и Белый дом пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать информацию портала.

Как заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, несмотря на враждебные проявления из Вашингтона. По его словам, Москва никогда не была сторонником "доведения отношений с Вашингтоном до ручки". 17 марта после резонансного интервью Байдена, в котором он заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" за вмешательство в американские выборы, и утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России "убийцей", посол РФ в США Анатолий Антонов был приглашен на консультации в российскую столицу. Посол находится в Москве с 21 марта, он уже провел ряд встреч, в том числе в МИД РФ и Госдуме.