Yomiuri: США побуждали Южную Корею вступить в Четырехсторонний диалог по безопасности

ТОКИО, 11 апреля. /ТАСС/. США настоятельно призывали Южную Корею присоединиться к Четырехстороннему диалогу по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония), который, помимо прочего, ставит перед собой цель противостоять экспансии Китая. Об этом сообщила в воскресенье газета Yomiuri.

По сведениям источников издания в японском правительстве, соответствующее предложение выдвинул помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время состоявшейся 2 апреля встречи с начальником управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хуном и генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой. Однако Со Хун в ответ на это указал, что Сеул придерживается позиции не участвовать в структурах, которые направлены против конкретной страны.

Кроме того, проведенная в штате Мэриленд встреча представителей трех стран выявила разногласия в подходах к решению проблемы КНДР между США и Южной Кореей. В частности, южнокорейская сторона призвала к скорейшему возобновлению переговоров Вашингтона и Пхеньяна. Как отмечает газета, администрация президента США Джо Байдена, в свою очередь, выступает против ведения "опрометчивого диалога" с КНДР.

Четырехсторонний диалог по безопасности был запущен в 2007 году. Этот механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке, а в этом году состоялся первый виртуальный саммит лидеров "четверки". В ноябре 2017 года четыре страны также сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в регионах Индийского и Тихого океанов.