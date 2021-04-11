В Киргизии начались местные выборы и референдум о внесении поправок в конституцию

БИШКЕК, 11 апреля. /ТАСС/. Референдум о внесении изменений в конституцию и выборы в местные органы власти начались в воскресенье в Киргизии. Об этом ТАСС сообщили в информационном отделе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по проведению выборов и референдумов в республике.

"В течение сегодняшнего дня на территории страны с 8 часов утра до 20 часов вечера (05:00 - 20:00 мск) будут работать 2 483 избирательных участка", - сказала представитель отдела. Еще 48 участков откроются 11 апреля в 28 государствах. Больше всего - в России: пять - в Москве и по одному - в Тюмени, Сургуте, Южно-Сахалинске, Якутске, Иркутске, Красноярске, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Как отметили в ЦИК, референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более 30% из 3,6 млн внесенных в списки избирателей граждан. В отношении региональных выборов порога явки не существует.

Предлагаемые изменения основного закона, которые были разработаны членами конституционного совещания, предусматривают значительное усиление полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. Глава государства в случае положительного результата голосования получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров. Фактически Киргизия от президентско-парламентской формы правления перейдет к президентской модели управления.

За ходом голосования будут следить 183 международных наблюдателя из 31 государства, включая Россию, а также международные организации, в том числе ШОС, ОДКБ, СНГ, Фонд Ханнса Зайделя, представительства Евросоюза, российского некоммерческого мониторингово-экспертного центра "Группа 32" и Фонда содействия международному продвижению национальных инициатив "Центр международного продвижения" (РФ)".

Одновременно с референдумом в республике проводятся выборы в региональные советы. На 7 560 мандатов в 420 городских и сельских кенешах (советах) претендуют 18 772 кандидата. 63 из них были зарегистрированы политическими партиями, остальные - самовыдвиженцы.