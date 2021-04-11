Президент Киргизии проголосовал на референдуме по конституции и выборах в местные советы

БИШКЕК, 11 апреля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров проголосовал в воскресенье на одном из избирательных участков Бишкека на проходящих в республике референдуме по внесению поправок в конституцию и выборах в местные органы власти, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня у нас общенародный референдум, до сегодняшнего дня, за 30 лет мы меняли конституцию много раз, и каждый раз переписывали ее проекты у других государств. Этот проект мы впервые подготовили сами", - сказал Жапаров после голосования в присутствии журналистов и международных наблюдателей на избирательном участке 1053, расположенном на южной окраине киргизской столицы в жилмассиве "Киргизия-1". По его словам, в подготовке проекта нового основного закона принимали участие известные в стране юристы и ученые.

"Призываю всех граждан активно участвовать в референдуме и голосовать. Как и за кого - это уже выбор каждого", - отметил глава государства.

11 апреля на территории Киргизии, в которой зарегистрировано 3,6 млн избирателей, проходят референдум о внесении поправок в конституцию и выборы в местные органы власти. Предлагаемые изменения основного закона, которые были разработаны членами конституционного совещания, предусматривают значительное усиление полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. Глава государства в случае положительного результата голосования получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров. Одновременно с референдумом в республике проводятся выборы в региональные советы. На 7 560 мандатов в 420 городских и сельских кенешах (советах) претендуют 18 772 кандидата. 63 из них были зарегистрированы политическими партиями, остальные - самовыдвиженцы.