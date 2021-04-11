Промежуточная явка на референдуме в Киргизии составила 5,04%

БИШКЕК, 11 апреля. /ТАСС/. Явка избирателей на референдуме по изменению конституции Киргизии и на местных выборах по состоянию на 10:00 (07:00 мск) составила 5,04% и 5,19% соответственно. Об этом свидетельствуют данные на информационном портале ЦИК республики.

На референдуме уже успел отдать голос 181 801 избиратель, на местных выборах - 172 139 избирателей.

Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более 30% избирателей. Президент Киргизии Садыр Жапаров уже успел проголосовать.

В МВД республики ТАСС сообщили, что референдум по внесению поправок в конституцию и выборы в местные органы власти в Киргизии проходят в спокойной обстановке.

"За почти три часа с начала голосования никаких серьезных нарушений общественного порядка на территории республики не зарегистрировано", - заявила представитель пресс-службы МВД. По ее словам, общественно-политическая обстановка в Киргизии находится "под контролем" правоохранительных органов.

При этом в МВД предупредили о намерении жестко пресекать все попытки нарушения общественного порядка и дестабилизации ситуации. "В таких случаях будут приняты соответствующие меры в отношении нарушителей", - отметили в министерстве, призвав граждан не распространять провокационные или ложные сообщения относительно обстановки в республике в мессенджерах и социальных сетях. За соблюдением правопорядка в день голосования в Киргизии следят около 9 тыс. сотрудников милиции, которым помогают несколько тысяч народных дружинников.

11 апреля на территории Киргизии, в которой зарегистрировано 3,6 млн избирателей, проходят референдум о внесении поправок в конституцию и выборы в местные органы власти. Голосование завершится в 20:00 по местному времени (17:00 мск). Предлагаемые изменения основного закона, которые были разработаны членами конституционного совещания, предусматривают значительное усиление полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. Глава государства в случае положительного результата голосования получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров. Одновременно с референдумом в республике проводятся выборы в региональные советы. На 7 560 мандатов в 420 городских и сельских кенешах (советах) претендуют 18 772 кандидата. 63 из них были зарегистрированы политическими партиями, остальные - самовыдвиженцы.