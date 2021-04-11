В Абхазии начались выборы в органы местного самоуправления

СУХУМ, 11 апреля. /ТАСС/. Выборы в органы местного самоуправления начались в Абхазии, все участки открылись в 08:00 мск и закроются в 20:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в окружных избирательных комиссиях.

Выборы депутатов проводятся по одномандатным избирательным округам. На всех участках дежурят сотрудники милиции. Санитарно-эпидемиологическая служба республики обратилась к гражданам с призывом соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей, на избирательных участках.

В приграничном с Грузией Галском районе на 11 депутатских мест в районное собрание претендует 21 кандидат в депутаты. В Ткуарчалском районе на 15 мест претендуют 22 кандидата, в Очамчырском районе на 32 места - 54 кандидата, в Гулрыпшском районе на 15 мест - 23 кандидата, в Сухумском районе на 15 мест - 25 кандидатов. В Сухумское городское собрание, где 19 мест, баллотируются 44 человека, в Гудаутское районное собрание будут избраны 29 депутатов из 57 кандидатов. На 25 депутатских мест в Гагрском районном собрании претендуют 39 кандидатов. В городские собрания Пицунды и Нового Афона, где по девять мест, баллотируются соответственно 14 и 12 кандидатов.

Право избирать в органы местного самоуправления принадлежит каждому гражданину Абхазии, достигшему ко дню или в день выборов 18-летнего возраста. Депутатом собрания может быть избран гражданин республики, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов возраста 25 лет. В день выборов агитация запрещается. В этот раз в связи с внесенными в законодательство изменениями из бюллетеня исключена графа "против всех".

Согласно закону о выборах в органы местного самоуправления, избранными считаются кандидаты, получившие на выборах наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если баллотировался один кандидат, то он считается избранным при получении более половины голосов участников голосования.

Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки избирателей. Если по избирательному округу не был избран ни один депутат собрания, либо выборы по избирательному округу были признаны несостоявшимися или недействительными, либо в случае досрочного выбытия депутата собрания избирательная комиссия назначает в недельный срок повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее, чем в двухмесячный срок.