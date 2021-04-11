СМИ: в Бенине началось голосование на президентских выборах

ПРЕТОРИЯ, 11 апреля. /ТАСС/. Голосование на президентских выборах началось в воскресенье в Республике Бенин в напряженной атмосфере после прошедших накануне антиправительственных демонстраций, которые сопровождались беспорядками. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

"Ситуация находится полностью под контролем властей", - приводит она слова официального представителя правительства Алена Орунла.

Борьбу за президентский пост ведут три кандидата, включая действующего главу государства Патриса Талона, который добивается переизбрания на второй срок. Выступая на заключительном митинге своей избирательной кампании, он заявил, что ставит задачу победы уже в первом туре. "Все будет хорошо, мы добьемся своей цели", - подчеркнул 62-летний Талон.

Его конкуренты - Алассана Суману из коалиции "Силы каури за возрождающийся Бенин" и Корентин Кохуэ, представляющий фракцию, отколовшуюся от "Партии демократов". Оба они являются бывшими депутатами национального парламента. Конституционный суд отклонил восемь кандидатов, которые ранее подали заявки на участие в президентских выборах.

Оппозиция обвиняет власти в том, что ее кандидатов не допустили до нынешних выборов. По ее словам, принятая в 2019 году конституционная норма по сбору подписей среди депутатов парламента и мэров, абсолютное большинство которых принадлежит к правящей партии, лишила кандидатов от оппозиции возможности выдвигаться. При этом ведущие оппозиционные политики либо вынуждены были покинуть страну, либо находятся в тюрьме по приговорам судов.

Ставка на экономическое развитие

Пришедший к власти в 2016 году Патрис Талон провел ряд крупных экономических реформ, которые привели к консолидации государственных финансов и улучшили деловой климат в стране. Сам являясь до избрания крупным бизнесменом, Талон сделал ставку на модернизацию национальной экономики и перевод всех государственных услуг в цифровой формат. "Образованная молодежь поддерживает президента, как и деловая элита", - заявил один из общественных активистов Бенина Матиас Хункпе. В свою очередь оппозиция обвиняет главу государства в авторитарных методах управления и контроле над парламентом и судебной системой.

Конституция страны предусматривает два тура, если никто из кандидатов не получит по итогам первого 50% плюс один голос. Эксперты также внимательно следят за активностью избирателей. Так, на юге Бенина Талон пользуется более широкой поддержкой, чем в северных районах, где сильнее протестные настроения. Население страны достигает 12,3 млн человек, в списки избирателей включены более 5 млн.

Бенин является одной из наиболее бедных стран мира, 38% населения живет за чертой бедности или на менее, чем $1,9 в сутки. Основной экономики страны является аграрный сектор и в первую очередь выращивание хлопка. До 20% ВВП страны приходится также на реэкспорт товаров из соседней Нигерии и транзитную торговлю с ней.