Премьер-министр Киргизии проголосовал на местных выборах и референдуме по конституции

БИШКЕК, 11 апреля. /ТАСС/. Глава правительства Киргизии Улукбек Марипов в воскресенье принял участие в местных выборах и референдуме по изменению конституции республики. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

"Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов проголосовал на выборах депутатов в Бишкекский городской кенеш [совет] и референдуме по проекту новой Конституции, - говорится в сообщении. - Улукбек Марипов проголосовал на избирательном участке № 1032 города Бишкек, расположенном в здании средней общеобразовательной школы № 40".

В публикации говорится, что Марипов призвал сограждан принять активное участие в голосовании.

Кроме того, на проходящих в республике выборах в местные органы власти и референдуме по внесению поправок в конституцию проголосовал спикер парламента Киргизии Талант Мамытов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа страны.

"Торага (спикер) сегодня, 11 апреля, проголосовал на выборах депутатов местных кенешей (советов) и референдуме по проекту новой конституции", - заявила представитель пресс-службы.

По ее данным, Мамытов голосовал в столице на избирательном участке №1 053. Ранее на этом же участке участие в выборах и референдуме принял президент Садыр Жапаров. В Киргизии избиратели голосуют строго по месту прописки.

11 апреля на территории Киргизии, в которой зарегистрировано 3,6 млн избирателей, проходят референдум о внесении поправок в конституцию и выборы в местные органы власти. Голосование завершится в 20:00 по местному времени (17:00 мск). Предлагаемые изменения основного закона, которые были разработаны членами конституционного совещания, предусматривают значительное усиление полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. Глава государства в случае положительного результата голосования получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров. Одновременно с референдумом в республике проводятся выборы в региональные советы. На 7 560 мандатов в 420 городских и сельских кенешах (советах) претендуют 18 772 кандидата. 63 из них были зарегистрированы политическими партиями, остальные - самовыдвиженцы.