В Бишкеке проводится проверка по факту обнаружения бюллетеней в урне для мусора

БИШКЕК, 11 апреля. /ТАСС/. Координационная группа оперативного реагирования, в которую входят представители ЦИК, МВД и Генеральной прокуратуры Киргизии проводит в воскресенье проверку по факту обнаружения в урне для мусора бюллетеней для голосования на местных выборах и референдуме по изменению конституции. Об этом на брифинге заявил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

"Говорят, что в мусорке нашли бюллетени. По данному вопросу сейчас тоже проводится соответствующее мероприятие, мы вас обязательно об этом проинформируем, - сказал Шайназарова. - Виновные будут наказаны в рамках законодательства".

В МВД сообщили ТАСС, что подлинность бюллетеней на данный момент не установлена.

В Киргизии, где зарегистрировано 3,6 млн избирателей, в воскресенье, помимо референдума, проходят и выборы в местные органы власти. На 7 560 мандатов в 420 городских и сельских советах претендуют 18 772 кандидата. Голосование завершится в 20:00 по местному времени (17:00 мск). Предлагаемые изменения основного закона, которые были разработаны членами конституционного совещания, предусматривают значительное расширение полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. Глава государства в случае положительного результата голосования получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров.