В ОДКБ заявили, что народ Киргизии сформировал запрос на сильного лидера

БИШКЕК, 11 апреля. /ТАСС/. Жители Киргизии хотят видеть во главе государства сильного лидера. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в Бишкеке наблюдатель от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Выборный.

"Народ Киргизии сформировал мощный запрос на сильного лидера", - сказал он. По словам Выборного, международные наблюдатели выяснили это во время общения с гражданами республики.

"Нынешний референдум является следствием всех прошедших до этого трех революций в стране", - считает он.