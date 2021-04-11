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Кризис на Украине

Глава ДНР сообщил, что гибель ребенка в Донбассе квалифицировали как теракт

По словам Дениса Пушилина, по предварительным данным, ребенок "погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор"
Глава ДНР Денис Пушилин Валентин Спринчак/ТАСС
Описание
Глава ДНР Денис Пушилин
© Валентин Спринчак/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Гибель ребенка в поселке Александровское под городом Енакиево в результате обстрела Донбасса украинскими силовиками квалифицирована следственными органами как террористический акт. Об этом в воскресенье заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

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"Возбужденное уголовное дело касается гибели ребенка. Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт", - сказал он.

Как ранее сообщили в ДНР, 2 апреля украинские силовики с беспилотника сбросили на жилой сектор в Александровском неизвестное взрывное устройство. В результате погиб, получив многочисленные осколочные ранения, пятилетний ребенок. Его 67-летняя бабушка осталась жива, хотя тоже получила осколочные ранения и сотрясение мозга. 5 апреля Следственный комитет России возбудил по факту трагедии уголовное дело.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПушилин, Денис Владимирович
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