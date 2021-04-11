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СМИ: власти Ирана объявят допущенных до президентских выборов кандидатов 26-27 мая

C 28 мая они смогут начать предвыборную агитацию

ТЕГЕРАН, 11 апреля. /ТАСС/. Допущенные Советом стражей конституции Ирана кандидаты для участия в президентских выборах в стране будут объявлены 26-27 мая. Об этом сообщает в воскресенье агентство Mehr со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что с 28 мая кандидатам разрешается вести предвыборную агитацию, которая продлится до 16 июня. 17 июня и в день выборов агитация будет запрещена.

Согласно законам исламской республики, после регистрации желающие принять участия в избирательной гонке должны быть одобрены Советом стражей конституции Ирана. Заявки для внесения в список кандидатов будут приниматься до 15 мая.

Президентские выборы в Иране запланированы на 18 июня. Нынешний глава правительства Хасан Роухани не может участвовать в избирательной кампании, поскольку занимает свой пост второй срок подряд. В день голосования также будут избираться члены Совета экспертов и городских советов по всей стране.

Теги
ИранРоухани, Хасан
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