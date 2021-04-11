В парламенте Ирана назвали аварию в Натанзе похожей на "акт саботажа"

ТЕГЕРАН, 11 апреля. /ТАСС/. Авария на ядерном объекте в иранском городе Натанз подозрительна и напоминает акт саботажа внешних сил. Такую точку зрения изложил в воскресенье в Twitter депутат Меджлиса (парламента) исламской республики Малек Шариати Ниясар.

"Это происшествие в национальный день атомных технологий и в тот момент, когда Иран стремится заставить Запад снять санкции, вызывает серьезные подозрения в саботаже и проникновении [внешних сил на объект]", - отметил он. По словам депутата, "сегодня в Меджлисе детально разберутся с этой проблемой, после чего будет объявлено мнение" парламентариев.

Ранее в воскресенье официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что на атомном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. По его словам, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Причины случившегося выясняются.