Президент Чехии из-за болезни ног начал передвигаться в инвалидном кресле

ПРАГА, 11 апреля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан, страдающий невропатией ног, начал передвигаться в инвалидном кресле. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью, которое транслировал в прямом эфире сетевой телеканал местной газеты Blesk.

"Я перемещаюсь в [инвалидном] кресле, так как это удобно. Состояние моих ног является неудовлетворительным", - отметил Земан, подчеркнув, что будет использовать это рекомендуемое медиками средство передвижения и в ходе официальных государственных мероприятий.

76-летний Земан, который также лечится от диабета, длительное время наблюдается в Центральном военном госпитале в Праге. Периодически он проходит там плановую госпитализацию.

Земан был избран президентом в 2013 году и через пять лет, в 2018 году, переизбран на второй пятилетний срок. Чешская конституция не предусматривает дополнительную возможность переизбрания главой государства.