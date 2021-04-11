Эрдоган: Турция хочет, чтобы Россия и Украина разрешили свои споры мирным путем

АНКАРА, 11 апреля. /ТАСС/. Турция желает, чтобы Россия и Украина как можно скорее урегулировали существующие разногласия мирным путем. Об этом сообщил в воскресенье турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Вчера мы встречались с президентом Украины [Владимиром Зеленским]. Мы хотим, чтобы они как можно скорее разрешили свои споры мирным путем, и мы прилагаем усилия в этом направлении", - приводит газета Milliyet слова Эрдогана, который не уточнил, о каких усилиях Анкары идет речь.

Между тем накануне по итогам переговоров с президентом Зеленским турецкий лидер заявил, что Турция готова оказать "необходимую поддержку" для урегулирования конфликта на востоке Украины на основе минских соглашений. Эрдоган выразил надежду, что "тревожная эскалация как можно скорее прекратится, режим прекращения огня будет поддерживаться, а конфликт будет урегулирован путем диалога на основе минских договоренностей". "Мы готовы оказать в этом отношении всю необходимую поддержку", - добавил он.

С конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной стало невыполнение Киевом июльских договоренностей.