Премьер Баварии заявил о готовности стать единым кандидатом в канцлеры от консерваторов

БЕРЛИН, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер Баварии, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил о своей готовности стать единым кандидатом в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС, если его выдвижение поддержат христианские демократы. Об этом сообщил телеканал n-tv со ссылкой на участников проходящего в воскресенье заседания руководства обеих партий.

"Если ХДС готов меня поддержать, то и я буду готов. Если ХДС этого не хочет, сохранится доброе сотрудничество без какой-либо неприязни", - приводятся слова Зёдера.

Его потенциальным конкурентом является лидер ХДС Армин Лашет, который в последние дни стремительно теряет поддержку, в том числе однопартийцев. Последние опросы общественного мнения показывают, что большинство граждан Германии предпочитают видеть в качестве кандидата от консерваторов именно Зёдера. Тем самым последний своим заявлением о готовности возглавить список ХДС/ХСС на предстоящих выборах в Бундестаг теперь ставит Лашета в крайне неудобное положение.

Зёдер отметил, что в его планы ранее не входило выдвижение в кандидаты в канцлеры, но в последнее время якобы поступило много просьб пойти на этот шаг. По словам лидера ХСС, возглавить консерваторов на выборах должен тот, у кого будут лучшие шансы победить.

Согласно данным опросов, рейтинг ХДС/ХСС сейчас находится на уровне ниже 30%, хотя он по-прежнему на первом месте по популярности среди партий. И число тех среди христианских демократов, кто хотел бы выдвинуть кандидатом в канцлеры Зёдера - лидера "сестринской" партии, растет. И у него действительно есть, чем оперировать. Во-первых, премьер Баварии пользуется большей популярностью среди жителей Германии. К тому же, по мнению экспертов, у него больше шансов сплотить ряды блока.

Прошедшие в январе выборы председателя ХДС обнажили раскол внутри партии, тогда даже потребовался второй тур, чтобы определить нового лидера, которым в итоге стал Лашет. Разногласия между консервативным, либеральным крыльями и молодежной организацией в ХДС, между западногерманскими и восточногерманскими политиками-консерваторами велики как никогда прежде. Лашету сложнее свести воедино разные позиции, он из Западной Германии и ассоциируется с лагерем Меркель, в то время как к Зёдеру положительно относятся и на востоке Германии.

Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Кандидат от консерваторов станет потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту главы правительства ФРГ.