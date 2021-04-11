Кабмин Израиля продлил срок полномочий главы разведслужбы ШАБАК на четыре месяца

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апреля. /ТАСС/. Правительство Израиля продлило в воскресенье на четыре месяца срок полномочий главы Службы общей безопасности (разведслужба ШАБАК) Надава Аргамана. Об этом сообщила израильская государственная радиостанция Kan.

По ее данным, срок полномочий Аргамана, назначенного на пост руководителя ШАБАК в начале 2016 года, "должен был истечь в ближайшие недели", но решение о кандидатуре его преемника следует принимать не переходному кабинету, а новому правительству, которое еще предстоит создать по итогам досрочных парламентских выборов, состоявшихся 23 марта. 6 апреля президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху формирование нового кабмина, на что законом ему отведено 28 дней с возможностью продления срока на две недели. До момента присяги министров своего нового кабинета, если ему удастся создать коалицию, Нетаньяху возглавляет переходное правительство.

Предыдущий кабмин Израиля был сформирован 17 мая 2020 года по итогам состоявшихся 2 марта того же года парламентских выборов. Кнессет 23-го созыва был автоматически распущен 23 декабря 2020 года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны, а досрочные парламентские выборы были назначены на 23 марта 2021 года.