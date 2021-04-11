Делегаты съезда "Альтернативы для Германии" выступили за выход ФРГ из Евросоюза

БЕРЛИН, 11 апреля. /ТАСС/. Большинство делегатов проходящего в Дрездене федерального съезда правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступило за Dexit (по аналогии с Brexit - выходом Великобритании из ЕС) - выход ФРГ из Евросоюза. Как сообщило в воскресенье агентство DPA, соответствующую резолюцию поддержали более 550 присутствовавших.

"Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского союза и основание нового европейского экономического сообщества, преследующего общие интересы", - говорится в принятом документе.

Представители других партий подвергли критике голосование. Dexit стал бы "концом ЕС и внутреннего рынка, нашего важного экспортного рынка", написал в Twitter зампред фракции Свободной демократической партии (СвДП) в германском Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф. Он обвинил АдГ в "тупом национализме".