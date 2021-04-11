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ЦИК сообщил, что за изменение Конституции Киргизии проголосовали более 79% избирателей

В голосовании на референдуме приняли участие более 30% из внесенных в списки избирателей 3,6 млн граждан
© Андрей Берец/ТАСС

БИШКЕК, 11 апреля. /ТАСС/. Внесение изменений в Конституцию Киргизии одобрили 79,31% избирателей. Соответствующие данные размещены на информационном портале ЦИК республики после подсчета 89,97% голосов.

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Против изменений проголосовало 13,68% избирателей.

Референдум по вопросу о внесении изменений в конституцию республики состоялся, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Согласно представленной информации, в голосовании на референдуме приняли участие более 30% из внесенных в списки избирателей 3,6 млн граждан. По киргизским законам, порог явки составляет 30% плюс один голос.

"Мы успешно провели голосование на выборах и референдуме, в котором приняли участие более 30% избирателей", - заявили ТАСС в ЦИК.

11 апреля на территории Киргизии, в которой зарегистрировано 3,6 млн избирателей, состоялся референдум о внесении поправок в конституцию, а также выборы в местные органы власти. Предлагаемые изменения основного закона, которые были разработаны членами конституционного совещания, предусматривают значительное усиление полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. Глава государства в случае положительного результата голосования получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров.

В ходе выборов на 7 560 мандатов в 420 городских и сельских кенешах (советах) претендуют 18 772 кандидата. 63 из них были зарегистрированы политическими партиями, остальные - самовыдвиженцы.

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